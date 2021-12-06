أعلن وزير الخارجية الهندي، يوم الإثنين، أن روسيا بدأت تسليم بلاده منظومة صواريخ أرض-جو الروسية إس-400 التي لوّحت الولايات بفرض عقوبات على خلفيتها.
وقال وزير الخارجية الهندي، هارش فاردان شرينغلا إثر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى نيودلهي إن عمليات التسليم بدأت هذا الشهر وستتواصل".
من ناحيته، أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بالهند بوصفها "قوة كبرى" وذلك لدى وصوله إلى نيودلهي في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون في مجال الطاقة مع حليف تقليدي تتقرب منها واشنطن.
وقال بوتن في تصريحات لوسائل الإعلام قبيل محادثاته مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي "نعتبر الهند قوة كبرى، دولة صديقة، وصديق موثوق".
الزيارة هي الثانية للرئيس الروسي منذ تفشي جائحة كورونا، بعد زيارة سابقة لجنيف في يوليو التقى خلالها الرئيس الأميركي جو بايدن
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تتسلم منظومة الصواريخ الروسية "إس-400" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.