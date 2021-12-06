الهند تتسلم منظومة الصواريخ الروسية "إس-400"

أعلن وزير الخارجية الهندي، يوم الإثنين، أن روسيا بدأت تسليم بلاده منظومة صواريخ أرض-جو الروسية إس-400 التي لوّحت الولايات بفرض عقوبات على خلفيتها.

وقال وزير الخارجية الهندي، هارش فاردان شرينغلا إثر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى نيودلهي إن عمليات التسليم بدأت هذا الشهر وستتواصل".

من ناحيته، أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بالهند بوصفها "قوة كبرى" وذلك لدى وصوله إلى نيودلهي في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون في مجال الطاقة مع حليف تقليدي تتقرب منها واشنطن.

وقال بوتن في تصريحات لوسائل الإعلام قبيل محادثاته مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي "نعتبر الهند قوة كبرى، دولة صديقة، وصديق موثوق".

الزيارة هي الثانية للرئيس الروسي منذ تفشي جائحة كورونا، بعد زيارة سابقة لجنيف في يوليو التقى خلالها الرئيس الأميركي جو بايدن