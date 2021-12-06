البرهان يشيد بمستوى العلاقات بين السودان وروسيا

جدة - نرمين السيد - أشاد رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بمستوى العلاقات الديبلوماسية بين الخرطوم وموسكو، مؤكدا حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات طبيعية مع كل الدول الصديقة والشقيقة





جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس السيادة السودانى، اليوم الإثنين، مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية بالخرطوم فلاديمير جيلتوف. وتطرق اللقاء لمسار العلاقات السودانية الروسية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين. وأعرب السفير الروسى عن امتنانه وتقديره للحفاوة وحسن الاستقبال، وأمله فى أن تخطو علاقات البلدين لمستويات أفضل تعود بالمنفعة المشتركة للشعبين.

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