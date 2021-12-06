كوريا الجنوبية تركز على احتواء متحور أوميكرون الجديد حتى نهاية هذا العام

وقال "كيم" - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، إن تهديد متحور أوميكرون أصبح واضحًا، رغم أننا لا نملك فهمًا واضحًا له، إلا أن ما يبدو يؤكد أنه شديد العدوى، داعيًا إلى إجراء فحوصات الحجر الصحى الشاملة على الوافدين من الخارج أثناء إجراء تتبع سريع للمخالطين بالمصابين بمتحور أوميكرون.
وقد أعلنت السلطات الصحية أنه سيتعين على القادمين من الخارج الخضوع لحجر صحى إلزامى لمدة 10 أيام بغض النظر عن وضع تلقيهم اللقاح حتى يوم 16 ديسمبر المقبل.
وأوضح أنه بدءً من اليوم وحتى الثانى من يناير المقبل، سيتم تحجيم عدد الأشخاص فى التجمعات الشخصية إلى 6، فى العاصمة سول والمدن المجاورة لها و8 فى باقى المناطق، من 10 و12 على التوالى، وحتى الآن، أكدت كوريا الجنوبية 24 حالة إصابة بمتحور أوميكرون، مشيرًا إلى أن الحكومة ستركز أيضًا على تعزيز التطعيمات وتأمين أسرة المستشفيات وتوسيع العلاج فى المنزل للتخفيف من الوضع الوبائى.
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