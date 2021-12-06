قيس سعيد: التشريعات التى وضعها المجلس النيابى لا شرعية ولا مشروعة

وحسبما أفادت الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، استقبل الرئيس التونسى، اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومليكة المزارى، رئيسة مجلس القضاء العدلى، وعبد السلام مهدى قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، ومحمد نجيب القطارى، رئيس مجلس القضاء المالى.
وتمّ، خلال هذا اللقاء، تناول سير المرفق العمومى القضائى وخاصة منه المتعلق بالنزاعات الانتخابية حيث أكّد رئيس الجمهورية على أن التقرير الذى وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة لا يمكن أن يظلّ دون أثر بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه فى مستوى صحّة الانتخابات.
وركّز سعيّد على الفقرة الثانية من الفصل 163 فى القانون الأساسى المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذى ينصّ على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبى يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشعب وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذى تمتع بالتمويل الأجنبى يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات.
وأشار سعيّد أيضا إلى أن التشريعات التى تمّ وضعها من قبل المجلس النيابى لا شرعية ولا مشروعة.
وأوضح رئيس الدولة أن تقرير محكمة المحاسبات صادر عن محكمة وليس عن سلطة إدارية أو سياسية وله بالتالى حجّية بالرغم من أنه يحمل صفة التقرير لا الحكم، ولا بدّ بقطع النظر عن التسمية، ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير.
كما بيّن رئيس الجمهورية التونسية، فى نفس السياق، أن إثبات التمويل الأجنبى حاصل من محكمة ومن التقارير التى وضعت فى الخارج وتم نشرها واطلع عليها الجميع.
وجدّد الرئيس التونسى التأكيد على ألا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته، وشدّد على أن النيابة العمومية يجب أن تقوم بدورها فمن غير المقبول اطلاقا أن يتم التحريض على الانقلابات وعلى انشاء ميليشيات ويبقى المحرّضون فى الداخل وفى الخارج دون أى ملاحقة جزائية.
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