الجيش العراقى يدمر وكرا لتنظيم داعش فى كركوك

جدة - نرمين السيد - قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، إن طيران الجيش دمر وكرا كبيرا لعناصر تنظيم "داعش" تحتوى على أسلحة وأعتدة ومعدات عسكرية وتجهيزات بمنطقة وادى الشاى فى محافظة كركوك.





ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن رسول تأكيده أنه تم اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن فى المناطق التى تتعرض لمحاولات بقايا عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى، مشددًا على أن القوات الأمنية ستضرب بيد من حديد بحق كل من يحاول المساس بأمن المواطن.

وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقى قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، تأمين الحماية لقرية لهيبان بمحافظة كركوك، فيما نفت إحراق العناصر الإرهابية للمنازل.