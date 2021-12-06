الجيش العراقى يدمر وكرا لتنظيم داعش فى كركوك

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن رسول تأكيده أنه تم اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن فى المناطق التى تتعرض لمحاولات بقايا عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى، مشددًا على أن القوات الأمنية ستضرب بيد من حديد بحق كل من يحاول المساس بأمن المواطن.
وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقى قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، تأمين الحماية لقرية لهيبان بمحافظة كركوك، فيما نفت إحراق العناصر الإرهابية للمنازل.
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