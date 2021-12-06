بكين تدين تصريحات واشنطن بشأن تايوان

جدة - نرمين السيد - أدانت الصين اليوم الاثنين، تصريحات وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، الأخيرة بشأن تايوان، وقالت إن تأييد الولايات المتحدة لـ"استقلال تايوان" هو السبب الجذرى للوضع المتوتر الحالى فى المنطقة.





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