واشنطن تفرض عقوبات على مواطن كونغولي دعم إسرائيليا مدرجا على القائمة السوداء

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مواطن في الكونغو الديمقراطية بتهمة دعم الإسرائيلي دان جيرتلر المدرج على القائمة السوداء منذ 4 سنوات على خلفية تهم فساد في مشاريع تعدينية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها أدرجت آلن موكوندا على قائمتها السوداء بتهمة إيداع مدفوعات في حسابات بنكية نيابة عن جيرتلر بعد فرض عقوبات على الأخير عام 2017، مبينة أن موكوندا أودع أموالا نقدية بلغ مجموعها بين 11 مليون و13.5 مليون دولار في حسابات شركات أسسها وتخص عائلة جيرتلر.

وفرضت وزارة الخزانة أيضا عقوبات على 12 شركة مرتبطة أو على صلة بموكوندا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وعائلة جيرتلر.

وقال نائب وزير الخزانة والي أديمو في بيان "وزارة الخزانة ملتزمة بدعم جهود جمهورية الكونغو الديمقراطية لمكافحة الفساد بملاحقة أولئك الذين يسيئون استخدام النظام السياسي لتحقيق مكاسب اقتصادية وربح غير عادل من دولة الكونجو".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على جيرتلر وأكثر من 30 شركة في ديسمبر 2017 ويونيو 2018، بتهمة الاستفادة من صداقته لرئيس الكونجو السابق جوزيف كابيلا لتأمين صفقات تعدين مربحة.