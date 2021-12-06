انفجار في خط أنابيب غاز جنوب غربي طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية مساء يوم الاثنين بسماع دوي انفجار ضخم جنوب غربي العاصمة طهران في منطقة ساحة شهاباد، مشيرة إلى انفجار في أنبوب للغاز.
وقال جلال المالكي المتحدث باسم إدارة الإطفاء إن الحريق سببه تسرب للغاز من الأنبوب بسبب حفريات في المنطقة".
وأضاف: "الحادث وقع في منطقة صحراوية ولا يوجد مبان حولها تحتاج إلى إخلاء"، وأكد أنه لم تقع إصابات.
وصرح بأن العماملي اللذين كانوا يحفرون بالقرب من مكان الانفجار بخير، مشيرا إلى أنهما كانا بعيدين عن مكان الحادث عندما انفجر أنبوب الغاز.
وأكد المالكي أن الوضع تحت السيطرة حاليا وشركة "غاز طهران" تحاول السيطرة على تسرب الغاز ومنع انقطاع الغاز في المنطقة.
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