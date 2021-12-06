موسكو تنفي حدوث أي مباحثات حول تأجير جزر الكوريل

نفى مفوض الرئيس الروسي لإقليم الشرق الأقصى في البلاد يوري تروتنيف إجراء الحكومة الروسية أي مباحثات حول تأجير جزر الكوريل، وأكد أنه سيتم تنظيم الأراضي هناك للمشاريع الاستثمارية.

وقال: "لا يمكن الحديث عن تأجير أي جزر. جزر الكوريل كانت وستبقى أراضي روسية، وتقرر تخصيص الأراضي هناك لتنفيذ المشاريع الاستثمارية برعاية الحكومة".

وأشار تروتنيف إلى أنه "بناء على تعليمات الرئيس فلاديمير بوتين، أعدت الحكومة الروسية مشروع قانون لتيسير الاستثمار في جزر الكوريل، ورفعت الحكومة هذا القانون لجلس الدوما".

وأضاف أن "روسيا ستعمل على تطوير جزر الكوريل وجذب الاستثمارات الروسية والأجنبية إليها".

وقال: "بالنسبة لمنطقة شمشو هناك، فقد جرت واحدة من آخر وأهم معارك الحرب العالمية الثانية في الشرق الأقصى، وسنحافظ على ذكرى هذا الحدث التاريخي".

من جهته قال حاكم منطقة سخالين في الشرق الأقصى الروسي فاليري ليمارينكو في مقابلة مع RBC إن شركة الدنماركية Copenhagen Offshore Partners الدنماركية التي تستثمر في مصادر الطاقة المتجددة، تنوي استئجار جزيرة شمشو من المجموعة الشمالية لجزر الكوريل.