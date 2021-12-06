موقع تذاكر مباراة مصر والجزائر القادمة الحق أحجز الآن عبر الرابط التالي Fifa.com / ar/ tickets

موقع تذاكر مباراة مصر والجزائر من أهم المواقع الإلكترونية، التي يتم الدخول عليها الآن من قبل عشاق الكرة العربية بصفة عامة والمصرية والجزائرية بصفة خاصة، من أجل الحصول على تذكرة ومشاهدة المباراة من ملعب الجنوب الذي سوف يستضيف المباراة، وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أعلنت عن طرح 85% من سعة الملعب الذي يتسع ل 40 ألف، وتم حجزهم في ساعات معدودة والنسبة تقدر ب 34 ألف تذكرة، ومراعاتا من اللجنة لإتاحة أكبر عدد من التذاكر للجماهير، فقد رفعت نسبة الحضور في المباراة إلي 100 % وتقرر طرح 6000 تذكرة أضافية للجمهور من الدولتين، وفيما يلي الرابط والطريقة للحجز.

موقع تذاكر مباراة مصر والجزائر

الدخول على الموقع الإلكتروني لحجز التذاكر Fifa.com/tickets.

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قم بطلب الحصول على تذكرة من خلال الدخول على ” طلب تذكرة”.

أحجز المقعد وقم بدفع قيمة التذكرة إلكترونياً وحمل التذكرة على الجوال للدخول بها.

تصريحات مدرب المنتخب المصري

صرح الدير الفني للمنتخب المصري كارلوس كيروش، أن المنتخب سيلعب مباراة الجزائر من أجل الفوز واعتلاء صدارة المجموعة، وأشاد بروح الجماعة التي يلعب بها المنتخب وقال أننا نلعب كل مباراة على أنها مباراة نهائية، وقال أن المنتخب يضم عناصر جيدة عليها أثبات جدارتها في المباراة، وأضاف أننا نرغب في الوصول إلي أبعد نقطة في البطولة، وأضاف |أن المنتخب سوف يلعب بكامل قوته بعد تعافي حمدي فتحي ومجدي أفشة.

تصريحات مجيد بوقرة مدرب الجزائر

من ناحية أخرى أعلن مجيد بوقرة المدير الفني للمنتخب الجزائري، أن المنتخب جاهز للتحدي أمام المنتخب المصري، وقال أنه يعلم قوة المنافس وسوف يضع كافة خبراته في المباريات التي خاضها أمام الفراعنة أمام اللاعبين، حتى يستطيعوا التعامل مع المباراة وأشار أنها سوف تكون مباراة قوية.

موقع تذاكر مباراة مصر والجزائر