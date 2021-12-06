بأقل راتب 1900 ريال بموافقة فورية بدون كفيل بالتقسيط بلا تحويل للراتب

بأقل راتب شهري يبدأ من 1900 ريال للمتقاعدين كذلك 2000 ريال للموظفين السعوديين فقط لا غير لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة حيث يمتاز التمويل بأنه مطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل السعودية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بالتقسيط الميسر حيث يبدأ من سنة حتى سنتين تقريباً بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة بعد تطابق جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل حتى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان كذلك بالتعاون مع بنك الراجحي السعودي حيث وفرت الشركة التمويل بأقل راتب بدون كفيل أو تحويل الراتب عبر تمويل إمكان السعودي في المملكة عام 1443 هجريًا داخل السعودية وتحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة.

أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة إمكان للتمويل

أمتاز التمويل لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية بتوفير العديد من الخدمات التمويلية للمواطنين السعوديين منها التمويل الميسر والتمويل الإضافي وغيرها من التمويلات المتوفرة لدى شركة إمكان ويمتاز التمويل بأنه متوافق مع الشريعة الإسلامية بدون كفيل غارم وبدون تحويل للراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل وميسرة كما يلي بكافة التفاصيل:

التمويل يمتاز بأنه متوافق ومطابق مع معايير الشريعة الإسلامية داخل السعودية.

الآن التمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية أو بدون ضامن عبر شركة إمكان للتمويل.

تمويل بدون تحويل الراتب الشهري عبر موقع شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة.

يمتاز التمويل بالتقسيط الميسر الشهري لمدة سنتين على الأكثر عبر شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

متاح التمويل بدون شرط جهة العمل في السعودية سواء يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع شبة حكومي في السعودية.

التمويل بموافقة فورية بعد التقديم الإلكتروني على تمويل إمكان الراجحي بالمملكة.

تمويل إمكان يحتاج توفير دخل شهري ثابت للموظف 2 ألف ريال والمتقاعد 1900 ريال سعودي.

التمويل يطلب توفير تقرير سمه السعودي بالمملكة مع سجل ائتماني في المملكة العربية السعودية.

حساب جديد عبر بنك الراجحي السعودي بدون أشتراط العمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

توفير مدة عمل لا تقل عن ستة أشهر في حالة العمل داخل القطاع الخاص بالمملكة.

شروط الحصول على تمويل شركة إمكان بالمملكة العربية السعودية