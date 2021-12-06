أخبار اليمن : قصف سعودي يوقع ضحايا مدنيين في منبه بصعدة

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قصف سعودي يوقع ضحايا مدنيين في منبه بصعدة

استشهد 4 مدنيين وأصيب 6 آخرين، اليوم، بنيران جيش العدو السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. قصف سعودي يوقع ضحايا مدنيين في منبه بصعدةاستشهد 4 مدنيين وأصيب 6 آخرين، اليوم، بنيران جيش العدو السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن قوات العدو السعودي فتحت نيران أسلحتها باتجاه منطقتي الرقو وآل الشيخ المأهولة بالسكان، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة 6 آخرين بينهم 4 أفارقة. وكان طيران العدوان شن صباح اليوم، 3 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وغارة على سوق الملاحيط في مديرية الظاهر الحدودية.

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