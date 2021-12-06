رئيس الوزراء الفرنسى: ندعو الشركات للعودة إلى العمل عن بعد

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس الوزراء الفرنسى، جان كاستس، الشركات إلى اللجوء إلى العمل عن بعد، كما دعا الفرنسيين إلى أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح سريعا.



جدة - نرمين السيد - دعا رئيس الوزراء الفرنسى، جان كاستس، الشركات إلى اللجوء إلى العمل عن بعد، كما دعا الفرنسيين إلى أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح سريعا. وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال رئيس الوزراء الفرنسى إن تم تسجيل 50 ألف إصابة بفيروس كورونا فى 24 ساعة فى البلاد.

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