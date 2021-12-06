الهند تعلن بدء تسلّمها منظومة الصواريخ الروسية إس-400

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، وقعت روسيا والهند اتفاقية حكومية بشأن برنامج للتعاون العسكرى التقنى من 2021 إلى 2031، عقب زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للهند، اليوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية الهندى، هارش فاردان شرينجلا إن "الهند بدأت أيضًا فى تلقى صواريخ "إس –"400 من روسيا هذا الشهر، مضيفًا أن "الإمدادات ستستمر".

كما تم التوقيع على بروتوكول بشأن تعديل الاتفاقية الحكومية للتعاون فى إنتاج الأسلحة الخفيفة من سلسلة "الكلاشينكوف" بتاريخ 18 فبراير 2019.

ووقعت الهند (وعلى الرغم من ضغوط واشنطن) صفقة بقيمة 5.5 مليار دولار مع روسيا فى عام 2018 لخمسة أنظمة صواريخ أرض - جو، ما يمنح الجيش الهندى القدرة على إسقاط الطائرات والصواريخ فى نطاقات غير مسبوقة.

وأعلن رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكرى دميترى شوجاييف فى وقت سابق اليوم الاثنين، أن موسكو ونيودلهى وقعتا عقدا لإنتاج بنادق كلاشينكوف الهجومية من طراز "إيه كيه - 203" فى الهند.

وقال شوجاييف "إن البلدين وقعا عددا من الاتفاقيات المهمة على وجه الخصوص، العقد الذى طال انتظاره لإنتاج رشاش كلاشينكوف الهجومى فى الهند"، مشيرا إلى أنه بموجب العقد ستقوم الهند بإنتاج أكثر من 600 ألف رشاش".