الرئيس الجزائرى: مساهمة مالية بقيمة 100 مليون دولار للرئيس الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، تقديم مساهمة مالية من الجزائر تقدر بقيمة 100 مليون دولار لرئيس دولة فلسطين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، وذلك وفاءً بالالتزام الثابت للشعب الجزائرى برمته بمساندة القضية الفلسطينية العادلة فى كل الظروف، وعملاً بقرارات جامعة الدول العربية ذاتِ الصلة.





جاء ذلك خلال كلمة "تبون"، التى ألقاها خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين بمقر رئاسة الجمهورية الجزائرية.

وأوضح الرئيس الجزائرى، أن العلاقات بين الجزائر وفلسطين أكبر بكثير من أن يتم وصفها لما تجسده من قيم مثلى ومشتركة فى النضال والتضحية والتحرر ولما تحمله من أواصر الترابط والتعاضد بين البلدين والشعبين الشقيقين فى كل الظروف وعبر كل الأزمنة.

وأضاف أن "الفرحة التى تعلو وجوهَ الجزائريات والجزائريين وهم يحملون العلم الفلسطينى ويُزينون به بيوتَهم ومدنَهم بمناسبة أو دون مناسبة، إلا تعبير بسيط عن هذه العلاقة الوجدانية العميقة التى ناصر عبرها الشعب الجزائرى برمته قضيةَ فلسطين العادلة فـى كل مراحلها".

ونوه الرئيس الجزائرى بأن احتضان بلاده حكومةً وشعبا للقضية الفلسطينية المقدسة والدفاع عنها فى كل المحافل الدولية والإقليمية، يشكل "مسألة وفاء قبل كل شىء".

واستطرد قائلا : إن هذه الزيارة تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثالثةِ والثلاثين لإعلان قيامِ الدولة الفلسطينية يومَ 15 نوفمبر 1988 على أرضِ الجزائر، مشيرًا إلى أن هذه المحطة التاريخيةَ التى مهدت لاعتراف غالبية الدول عبر العالم بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، لا تزال تمثل مرجعا أساسيا وهدفا جوهريا بالنسبة لبلاده.

وتابع الرئيس الجزائرى قائلا: إنه من الضرورى، أمام حالةِ الجمود غيرِ المسبوقة التى تعرفها عملية السلام فى الشرق الأوسط وفى ظل السياساتِ الإجراميةِ للمحتل والتى ترمى إلى تغيير الطابع الجغرافى والديموجرافى وترسيخ الأمر الواقع، تعزيز العملِ العربى المشترك حول القضية المركزية الأولى وتوحيد المواقف لدعمِ الشعب الفلسطينى ومقاومتِه الباسلة.

وأضاف أن بلاده سوف تسعى جاهدة خلال احتضانها القمة العربية المقبلة إلى وضع القضية الفلسطينية فى صلب أولويات هذا الحدث الهام الذى لابد أن يكون شاملا وجامعا وأن يشكل انطلاقة جديدة للعمل العربى المشترك.

واستطرد قائلا: إنه بلاشك بلورة موقف موحد ومشترك حول دعم حقوق الشعب الفلسطينى عبر إعادةِ التمسك الجماعى بمبادرة السلامِ العربية لعامِ 2002، سيكون له الأثر البالغ فى إنجاح أعمالِ هذه القمة وتعزيز مسيرة العمل العربى المشترك.