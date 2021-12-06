ترامب: بايدن سيصبح أسوأ رئيس فى التاريخ

جدة - نرمين السيد - وحذر ترامب فى لقاء مع قناة "فوكس نيوز" من أن التحول الصارم للرئيس الحالى، والحزب الديمقراطى نحو ما أطلق عليه "الحكم اليسارى المتطرف والشعبوى" قد يقود الولايات المتحدة إلى "مرحلة لن يستطيع فيها المسؤولون المنتخبون فى المستقبل تصحيح المسار".

ولفت ترامب إلى أن منتقدى بايدن يزعمون أن سياساته المتبعة حتى الآن أدت إلى تراجع اقتصادى يفوق التراجع الذى حدث فى عهد الرئيس الديمقراطى جيمى كارتر"، حسمبا نقلت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية.

وأضاف ترامب: "كان الرئيس أوباما مثيرا للخلافات للغاية، لكن إدارة بايدن أسوأ بكثير، لقد لاحظت اليوم الذى قال فيه أوباما: هذا خطير للغاية".

وقال: "هذا البلد لديه إمكانات هائلة لن نتنازل عنها، قد نصل إلى نقطة لا يمكن للبلاد أن تعود منها، لكننا لن نسمح أبدا بالوصول إلى تلك النقطة".

ويرى الرئيس الأمريكى السابق، أن نفوذ الولايات المتحدة فى العالم انخفض إلى أدنى مستوياته التاريخية بعد وصول إدارة الرئيس الحالى، جو بايدن إلى البيت الأبيض.