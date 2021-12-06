أمريكا تعلن مقاطعتها الدبلوماسية لأولمبياد بكين

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "فرانس 24"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى العاصمة الصينية بكين.





وكشف الرئيس الأمريكى جو بايدن، قبل أسابيع، أن بلاده تبحث مقاطعة الألعاب الأولمبية المزمعة فى الصين دبلوماسيا. وكانت وسائل إعلام أمريكية، توقعت أن تفرض إدارة الرئيس جو بايدن "مقاطعة دبلوماسية" على دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة فى فبراير المقبل فى الصين، وذلك احتجاجا منها على انتهاكات حقوق الإنسان هناك.

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