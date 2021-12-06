الدفاع الجوى السعودى يدمر صاروخا باليستيا أطلق باتجاه الرياض

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قال التحالف إن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا باتجاه العاصمة السعودية الرياض. وفى وقت سابق اليوم، أعلن التحالف تنفيذ 47 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثى فى محافظة مأرب اليمنية. وقال التحالف إن "الاستهدافات دمرت 34 آلية عسكرية وموقعا لتخزين الذخائر وخسائر بشرية تجاوزت 280 عنصرا إرهابيا خلال الساعات الـ24 الماضية".

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