جدة - نرمين السيد - وصل إلى سلطنة عمان مساء اليوم الاثنين، الأمير محمد بن سلمان آل سعود وليُّ العهد السعودى نائبُ رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فى زيارة رسميّة إلى سلطنة عُمان تستغرق يومين.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولى العهد السعودى يبدأ زيارة رسمية إلى سلطنة عمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.