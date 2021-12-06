المباشر للأفراد رابط تسجيل الدخول وكيفية فك تعليق مباشر الراجحي، من خدمات بنك الراجحي لعملاء البنك كافة سواء من المواطنين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية وهي خدمة من الخدمات الإلكترونية المفيدة التي سعى البنك من أجل تطويرها في السنين الأخيرة لتصبح في متناول جميع المستخدمين، وتقوم خدمات مباشر للأفراد مصرف الراجحي على المعاملات المصرفية الإلكترونية عبر الصفحة الرسمية للبنك أو عبر تطبيق بنك الراجحي، ويقوم المباشر للأفراد بتقديم خدمات متعددة وكثيرة عبر الإنترنت مثل خدمات دفع الفواتير الإلكترونية، أو سداد ديون وفواتير الشركات الحكومية كالكهرباء والماء إلكترونيا أيضا كما يتيح خدمات الدفع الإلكتروني، كما تقدم خدمة المباشر متابعة الحساب إلكترونيا ويمكن للعميل الإطلاع على سجل المعاملات إلكترونيا، كما تتيح الخدمة أيضا تحويل الرصيد من حساب لآخر إلكترونيا دون الرجوع لفرع البنك ولكن يشترط البنك حد أقصى للتحويل اليومي لهذه الخدمات.

الراجحي مباشر الشركات كيفية فتح الحساب ومميزات المصرف وخدمات الصرافة الإلكترونية.

التسجيل في مباشر للأفراد

مصرف الراجحي المباشر من الخدمات التي يقدمها البنك للعملاء والشركات حيث يقوم البنك بتنويع خدماته للعملاء بمختلف أنواعهم فيمكن للعميل أن يقوم باختيار أيا من حسابات المباشر التي يرغب بها، ويتيح الراجحي أيضا التسجيل في المباشر إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص ببنك الراجحي سواء كان مباشر الشركات أو مباشر الأفراد.

فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد

خدمة مباشر الأفراد من الخدمات المتاحة من بنك الراجحي بعملاء بنك الراجحي الذين يرغبون بالاستفادة من خدمات البنك الإلكترونية التي يتيحها البنك لمستخدمي خدمة المباشر للأفراد ولفتح الحساب قم باتباع الخطوات الآتية: