الأمل الأخير للروسونيري.. موعد مباراة ميلان وليفربول دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

مباراة ميلان وليفربول ، من جديد تستأنف منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2022/2021 ، وفي إطار مباريات جولة الحسم، الجولة السادسة والأخيرة، من مرحلة دور المجموعات، يستضيف مساء غدٍ الثلاثاء، ملعب سان سيرو ( جيوزيبي مياتزا ) في مدينة ميلانو الإيطالية، مواجهة قوية ونارية، ضمن لقاءات المجموعة الثانية، التي تتساوى فيها حظوظ الفرق من المركزين الثاني إلى الأخير، في التأهل كوصيف إلى دور الـ16 من الشامبيونز ليج، أو على الأقل التأهل كثالث الترتيب إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

في السطور المقبلة، سنتعرف على كافة تفاصيل و موعد مباراة ميلان وليفربول والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الفريقين في النسخة الحالية من دوري الأبطال ، علاوة على تاريخ مواجهات ميلان وليفربول .

مباراة ميلان وليفربول

في مهمة شبه انتحارية، يدخل ميلان مواجهة الثلاثاء، باحثًا أولًا عن الفوز ولا شيء غيره، مع انتظار سقوط منافسيه بورتو وأتلتيكو مدريد بالتعادل، من أجل التأهل إلى الدور الثاني.

بينما تعتبر المباراة نزهة بالنسبة لليفربول، والذي ضمن التأهل على صدارة المجموعة إلى الدور التالي، بانتظار قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا .

وإليكم ترتيب المجموعة الثانية في دوري الأبطال قبل لقاءات الجولة السادسة الحاسمة:

نبدأ تغطيتنا مع أصحاب الأرض ، فريق نادي ميلان الإيطالي ، الباحث عن الفوز الثاني له في النسخة الجديدة من دوري الأبطال، بعد انتفاضة الجولة الخامسة أمام الروخي بلانكوس خارج الديار.

يحتل ميلان حاليًا المركز الثالث في جدول المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط وصافي (-2).

ونجح الروسونيري في تحقيق انتصار وحيد أمام أتلتيكو مدريد بهدف قاتل الأسبوع قبل الماضي، فيما تعادل في مواجهة واحدة إيجابيًا مع بورتو بنتيجة (1-1).

وتلقى وصيف الدوري الإيطالي الموسم الماضي، 3 هزائم، أمام ليفربول ذهابًا بنتيجة (2-3) ثم أتلتيكو مدريد “ذهابًا” بنتيجة (1-2)، قبل أن يسجل الخسارة الثالثة أمام بورتو “ذهابًا” بهدف نظيف.

جدير بالذكر أن ميلان يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا ، برصيد 7 ألقاب، خلف ريال مدريد المتصدر بـ13 لقبًا.

وكانت آخر ألقاب الفريق الإيطالي في موسم 2007-2006، وللمفارقة أنها أتت على حساب ضيفه في مواجهة الثلاثاء فريق ليفربول، بعد الفوز في المباراة النهائية (2-1).

على الجانب المقابل، يدخل نادي ليفربول الإنجليزي ، مواجهة الثلاثاء، بأرياحية كبيرة، استنادًا إلى نجاحه في العبور إلى دور الـ16 بالعلامة الكاملة في الجولات الخمس الماضية.

ويتساوى الليفر في رصيد نقاطه مع أندية أياكس أمستردام في المجموعة الثالثة، وبايرن ميونخ في المجموعة الخامسة.

ويتصدر الريدز في الوقت الحالي المجموعة برصيد 15 نقاط وصافي (10) أهداف.

حيث نجحت كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب في تحقيق 5 انتصارات متتالية، على حساب ميلان “ذهابًا” بنتيجة (3-2)، وبورتو “ذهابًا” بنتيجة (5-1) و”إيابًا” بـ(2-0).

كما فاز رفقاء صلاح وماني على أتلتيكو مدريد “ذهابًا” بنتيجة (3-2) ثم “إيابًا” بثنائية نظيفة.

يُشار إلى أن ليفربول يحتل المركز الثالث في قائمة الأندية الأوروبية الأكثر تتويجًا بلقب الـ شامبيونز ليج ، برصيد 6 ألقاب.

وكانت آخر ألقاب الريدز في البطولة الأوروبية الأقوى عالميًا في موسم 2019/2018، حين توج بلقبها على حسابه مواطنه توتنهام، بعد الفوز بثنائية بيضاء.

تاريخ مواجهات ميلان وليفربول

بينما ينشغل العالم العربي حاليًا، بالمواجهات القوية والحاسمة في دور المجموعات ببطولة كأس العرب ، يلتقي ليفربول وميلان للمرة الـ6 في تاريخ لقاءاتهما، حيث جمعتهما مواجهات في دوري أبطال أوروبا و كأس سانتياغو بيرنابيو وفي الكأس الدولية للأبطال .

نجح ليفربول في الفوز في 5 مباريات، بينما فاز ميلان في مواجهة واحدة.

وحول الأهداف المسجلة في المواجهات، فقد أحرز الريدز 13 هدفًا في شباك الروسونيري، واستقبل مرماه 8 أهداف.

جمع بين الناديين نهائيين في دوري الأبطال، الأول كان في موسم 2005/2004، وانتهى بفوز الريدز بركلات الترجيح بنتيجة (3-2) بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي (3-3).

وفي موسم 2007/2006، نجح الروسونيري في الثأر، بعد الفوز بنتيجة (2-1).

أما عن أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات ميلان وليفربول ، فيعد فوز الفريق الإنجليزي في لقاء الذهاب بالنسخة الحالية من دوري الأبطال بنتيجة (3-2)، هو الأعلى في مواجهات العريقين.

موعد مباراة ميلان وليفربول والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء الهام، مساء غدٍ الثلاثاء، في الساعة الحادية عشر ( 11:00 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت مصر، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت إيطاليا، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت جرينتش وإنجلترا.

أما عن حكم مباراة ليفربول وميلان ، فقد أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المهمة للهولندي الدولي داني مكيلي.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث المباراة، وذلك عبر قناتي beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports HD 1 English بالإضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect .

وحول معلق مباراة ميلان وليفربول ، فقد عينت الشبكة القطرية التونسي رؤوف خليف للتعليق على اللقاء.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراة ميلان وليفربول والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة الناديين العريقين في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بجانب أفضل إنجازاتهم التاريخية فيها، وكذلك تاريخ مواجهات ميلان وليفربول .