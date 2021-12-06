أخبار اليمن : إصابة طفل بانفجار قنبلة سعودية في حجة

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إصابة طفل بانفجار قنبلة سعودية في حجة

أصيب طفل اليوم، إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان السعودي بمحافظة حجة. إصابة طفل بانفجار قنبلة سعودية في حجةأصيب طفل اليوم، إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان السعودي بمحافظة حجة. وأوضح مصدر أمني أن الطفل أصيب بجروح جراء انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في منطقة المزرق بمديرية حرض. هذا وتتسبب عشرات القنابل العنقودية التي يقصف بها العدوان السعودي المحافظات اليمنية منذ شن عدوانه الغاشم في الـ 26 من مارس 2015، في استشهاد وإصابة المئات من المواطنين غالبيتهم أطفال ونساء.

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