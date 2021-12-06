عدد "مقلق" من السودانيين سيحتاجون لمساعدات غذائية في 2022

حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، يوم السبت، من أن 14.3 مليون سوداني يمثلون حوالي 30 في المئة من سكان البلاد سيحتاجون لمساعدات غذائية خلال عام 2022، بزيادة 800 ألف عن العام الحالي.

وذكر مكتب الشؤون الإنسانية في تصريح تلقته وكالة فرانس برس أن "شركاء العمل الإنساني قدروا عدد الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية خلال عام 2022 بحوالي 14.3 مليون شخص من أصل 47.9 مليون نسمة.

وأضاف أن هذا العدد يمثل زيادة بمقدار 800 ألف نسمة عن العام 2021، وهو "أعلى رقم خلال عقد من الزمن".

ومن بين هؤلاء 2.9 مليون نازح في البلد الذي مزقته الصراعات الدموية؛ خاصة في إقليم دارفور الواقع في الجزء الغربي، حيث أسفرت الحرب التي اندلعت عام 2003 عن 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح وفقا للأمم المتحدة.

كما يستضيف السودان 1.2 مليون لاجئ وطالب لجوء، 68 في المئة؛ منهم من دولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان عام 2011 .

وفي أبريل 2019، سقط نظام الرئيس عمر البشير بضغط من الشارع، بعدما حكم البلد على مدى ثلاثة عقود.

وتفتقر البلاد للبنى التحتية، كما أنها تكافح للاستفادة من ملايين هكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة بعد أن خسرت عائدات النفط إثر انفصال جنوب السودان .