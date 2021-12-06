جوتيريش يعين ستيفانى وليامز مستشارة خاصة بالشأن الليبى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمى، ذكر بيان للمتحدث باسم جوتيريش أن وليامز ستقود جهود المساعى الحميدة والوساطة والانخراط مع أصحاب المصلحة الليبيين الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبى الثلاثة - السياسية والأمنية والاقتصادية - ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى البلاد.

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