التعاون الخليجى يدين استمرار ميليشيا الحوثى الإرهابية باستهداف الرياض

جدة - نرمين السيد - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، استمرار ميليشيا الحوثى الإرهابية فى إطلاق صواريخ باتجاه منطقة الرياض، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، فى انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.





وأشاد الحجرف بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة لقوات الدفاعات الجوية السعودية التى تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير صاروخ باليستى أطلقته الميليشيات الحوثية، مجدداً تضامن دول المجلس مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولى إجراءات وموقف فورى وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية، التى تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة.