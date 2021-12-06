وأشاد الحجرف بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة لقوات الدفاعات الجوية السعودية التى تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير صاروخ باليستى أطلقته الميليشيات الحوثية، مجدداً تضامن دول المجلس مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولى إجراءات وموقف فورى وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية، التى تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعاون الخليجى يدين استمرار ميليشيا الحوثى الإرهابية باستهداف الرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.