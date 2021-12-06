“استقبل” أحدث تردد قناة ماجد للاطفال عبر Nilesat مع تعليمات تحميل القناة على الأقمار الصناعية

تنزيل القناة التلفزيونية ماجد كيدز هو ما سنعرفه في السطور القليلة القادمة، حيث أصدرت القناة المذكورة آخر تردد قناة ماجد للأطفال والتي تعمل على القمر الصناعي المصري نايل سات بجودة أعلى ويمكن ضبطها وتنزيلها بكل سهولة أيضاً، حيث يعمل التردد الحالي بإشارة أقوى ويمكن تثبيته للبحث عن قناة ماجد على الأقمار الصناعية.

ماجد للأطفال، قناة معروفة على مستوى وطننا العربي وتبث مجاناً عبر مجموعة من الأقمار.

هي قناة الأطفال الأكثر تفضيلاً للجيل الحديث.

لديها بث متواصل على مدار الأربعة وعشرين ساعة.

تأتي ماجد كيدز ضمن قنوات شركة أبو ظبي للإعلام.

منذ إنطلاق قناة ماجد في 2015م، كانت ولا تزال متفوقة في عروضات الإنمي.

تتضمن تقديم أفلام الكارتون بالإضافة لبرامج ترفيهية وتعليمية،

مثل برنامج أكشن، شو الراي، وحكايات أمونة، والعديد من البرامج الأخرى التي توصل الأفكار الجيدة.

تحديث: تردد ماجد كيدز Majid Kids HD

يحرص الأطفال في أوقات فراغهم بمشاهدة ماجد كيدز لما تعرضه من رسوم متحركة عالمية وبعض فقرات التجارب الخاصة بالأطفال. ولدى القائمون على القناة استراتيجية التنوع من خلال العرض، وتؤكد على أهمية المعرفة بما يقترن بتنمية علوم الطفل ومهاراته.

ويمكن العثور على قناة ماجد عند التردد 11526 أفقي، ترميز 27500، وذلك على قمرالنايل سات 7 غرب.

يمكنكم الآن تنزيل قناة ماجد بجودة عالية HD.

التردد 11411 القطبية أفقي ترميز 30000

اضغط زر القائمة بجهاز التحكم عن بعد انتقل للإعدادات ثم اختيار قائمة الترددات أضف التردد بشكل صحيح ثم عمل حفظ سيتم البحث عن القناة المطلوبة بعد الضغط على الزر الأزرق بجهاز الريموت.

تعليمات تحميل قناة ماجد كيدز

في السطور أعلاه قدمنا في تلك الفقرات تردد قناة ماجد للاطفال وطريقة تحميلها بجودات مختلفة.