الجيش اللبناني يقيم أول سياج أمني على الحدود .. بالفيديو

دوت الخليج :- أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بأن الجيش اللبناني يقوم منذ ساعات الصباح بإنشاء سياج لأول مرة على الحدود مع إسرائيل بالقرب من قرية المطلة.
وحسب القناة الإسرائيلية، "يدور الحديث عن أول سياج تتم إقامته في النقطة التي تسلل عبرها متظاهرون لبنانيون قبل حوالي نصف عام خلال عملية حامي الأسوار إلى داخل إسرائيل".
وكانت قوات الأمن الإسرائيلية قد أطلقت النار على المتسللين مما أدى الى مقتل أحدهم.
يشار إلى أن السياج الوحيد الذي يفصل بين البلدين هو إسرائيلي.
المصدر: هيئة البث الإسرائيلية "مكان"
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