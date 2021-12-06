قيس سعيد يؤكد أهمية تحقيق مناخ سياسى يضمن الشفافية ويستجيب لمطالب التونسيين

جدة - نرمين السيد - بحث الرئيس التونسى قيس سعيد اليوم الإثنين، الوضع المالى والنقدى فى تونس والإجراءات الناجعة لتجاوزه، وذلك خلال استقباله محافظ البنك المركزى التونسى مروان العباسى بقصر قرطاج.





وأكد "سعيد"، حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أهمية تحقيق مناخ سياسى يضمن الشفافية ويستجيب لمطالب التونسيين، مشيرًا إلى أن الشفافية والوضوح هو العنصر الأهم فى كل عملية إصلاح وفى علاقة الدولة بالمواطنين وفى علاقتها بالممولين الأجانب وذلك لتحقيق النمو المنشود.

وتطرق اللقاء أيضا إلى تقرير لجنة التحاليل المالية الذى وردت فيه العديد من الحقائق الثابتة المتصلة بالتمويلات التى تم الحصول عليها بطرق غير شرعية من الخارج.

كما تم التداول كذلك حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية فى الفترة القادمة وحول انطلاق النقاشات مع صندوق النقد الدولى.