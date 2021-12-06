جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن استمرار هجمات الحوثيين على مأرب والسعودية، مع إمعانهم فى استهداف المدنيين، يظهر أنهم العقبة أمام إيجاد حل بالوسائل الدبلوماسية.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أضافت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تهدف إلى وضع حد للأزمة فى اليمن عبر العمل مع الشركاء فى السعودية والحكومة اليمنية والأمم المتحدة. وقال تحالف دعم الشرعية فى اليمن، فى وقت سابق اليوم الاثنين، إن الدفاع الجوى السعودى دمر صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثى باتجاه العاصمة الرياض إلى جانب صاروخ آخر باتجاه خميس مشيط، معلنا البدء فى تنفيذ "عملية واسعة" ضد ميليشيا الحوثى "استجابة للتهديد". وأوضحت وزارة الدفاع السعودية، أن عملية اعتراض الصاروخ البالستى فى الرياض تسببت فى تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية من دون وقوع أى أضرار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الأمريكية: الحوثيون عقبة أمام إيجاد حل دبلوماسى لأزمة اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.