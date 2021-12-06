تخفيف حكم السجن بحق رئيسة ميانمار السابقة إلى سنتين

جدة - نرمين السيد - أفاد التلفزيون الرسمى فى ميانمار، اليوم (الإثنين)، بأنه تم تخفيف الحكم الصادر ضد الرئيسة السابقة للبلاد أونج سان سو تشى، من 4 سنوات إلى عامين، بعد عفو جزئى من رئيس الحكومة المعينة من قبل الجيش، وفقا لوكالة “رويترز”.





واستنكرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الإثنين، حكم النظام العسكرى فى ميانمار بالسجن أربع سنوات على الزعيمة المدنية أونج سان سو تشى. واعتبرت باشليه أن الحكم على سو تشى "فى محاكمة ملفقة مع إجراءات سرية أمام محكمة يسيطر عليها الجيش مدفوع سياسياً" مشيرة إلى أن هذه الإدانة لا تقتصر على حرمان الحائزة جائزة نوبل للسلام من الحرية لكنها تغلق ايضاً باب الحوار السياسى.

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