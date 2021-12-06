بينهما الأردن.. واشنطن توصي الأمريكيين بتجنب السفر إلى عدة دول بسبب كورونا

أوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكيين بعدم السفر إلى الأردن وفرنسا والبرتغال وتنزانيا ووجهات أخرى، على خلفية المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا.
بينها دولة عربية.. واشنطن توصي الأمريكيين بتجنب السفر إلى عدة دول بسبب كورونابينها دولة عربية.. ألمانيا تصنف عددا من الدول كمناطق "عالية الخطورة" لنقل كورونا
وأشارت المراكز إلى أنها "تدرج حاليا ما يزيد على 80 وجهة في تصنيف (المستوى الرابع: مرتفع جدا)".
وأكدت أنها "أضافت اليوم أيضا إلى أعلى مستوى أندورا وقبرص وليشتنشتاين".
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