"جريمة حرب".. ماكغريغور يشن هجوما "صادما" ضد إلزامية اللقاح

أدلى المقاتل الإيرلندي الشهير، كونور ماغريغور، بموقف وُصف بـ"الصادم" تجاه اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، قائلا إن إجبار الناس على أخذ التطعيم يرقى إلى جريمة حرب.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ماغريغور الذي ما زال يتعافى من إصابة في الرجل، دخل على خط النقاش الدائر حول لقاحات فيروس كورونا، لا سيما في ظل رفض كثيرين لأخذ التطعيم، على خلفية تصديقهم لنظريات مؤامرة أو لأنهم يبدون خشية من سلامته.
وقال رياضي فنون القتال المختلطة، في تغريدة على "تويتر"، إن المفترض هو أن يكون لدى الناس الحق في الاختيار، أما محاولة إجبار الاتحاد الأوروبي للناس على أخذ اللقاح "فلا أتفق معه".
وانتقد ماغريغور سياسيي بلاده، قائلا إنه يعلم أنهم سينساقون لرغبة الأوروبيين في فرض الإلزامية "لقد حان الوقت حتى تقوم إيرلندا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي".
وعندما تعرض ماغريغور لوابل من الانتقادات، بادر إلى التوضيح "أنا لست ضد اللقاحات، وإنما ضد حرمان الناس من الحق في الاختيار".
ويخشى خبراء الصحة، تزايد حملات التشكيك في اللقاحات، مؤكدين أن التطعيم هو السبيل الأوحد للخروج من أزمة "كوفيد 19" التي أحدثت ارتباكا غير مسبوق في العالم.
ويرى متابعون أن صدور مثل هذه الآراء عن رياضيين ونجوم ذوي شهرة، يزيد الطين بلة، نظرا إلى كثرة متابعيهم على منصة التواصل الاجتماعي.
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