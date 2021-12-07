تويوتا جي أر كورولا Toyota GR Corolla 2022 السعر والمواصفات

تويوتا جي أر كورولا Toyota GR Corolla 2022 من السيارات التي تتميز بجودة صناعتها، وهي تعتبر الأكثر مبيعا بشكل عام وتم تقديم الكرولا عام 1966 لأول مرة، وبعد ذلك وصل الجيل الثاني عشر عام 2018 والشركة المنتجة لها باعت حوالي 45 مليون نسخة، نظرا لمميزات المحرك والتجهيزات الرائعة بها، وسوف نتناول فى هذا المقال مواصفات هذه السيارة وأسعارها ومميزاتها بالتفصيل. تويوتا جي أر كورولا Toyota GR Corolla 2022 ومواصفاتها سيارة تويوتا جي أر كورولا 2022 سعة المحرك لها يبلغ 1.6 لتر، تبلغ ويوجد بها ناقل الحركة اتوماتيك ويمكن اختيار الناقل اليدوي إذا كنت ترغب في ذلك، كما تحتوي على مصابيح ليد أمامية وشاشة عرض يبلغ قياسها 7 بوصة، والعجلات المستخدمة في صناعتها عجلات رياضية قياس 17 بوصة وتحتوي على ثمن ألوان خارجية وأربعة داخلية.

سيارة تويوتا جي آر الرياضية مصممة بتجهيزات مميزة والعجلات الخاصة بها رياضية وتتوفر باللون الأسود والفضى، والمقاعد مصنوعة من القماش ورياضية وكذلك وسائل السلامة ومعايير الأمان بها جيدة حيث تحتوي على وسائد هوائية لحماية السائق، ويوجد بها نظام الفرامل المانع للانزلاق بالإضافة إلى توزيع اليكتروني للفرامل EBD، وبها نظام ثبات إلكتروني ESP مميز.

يوجد بالسيارة نظام التحذير عند مغادرة المسار، وهناك كبح تلقائي في حالات الطوارئ بجانب وجود نظام تكييف لتثبيت السرعة، وتحتوي السيارة على تقنية التحذير في حالة الاصطدام الأمامي وكاميرا رؤية خلفية، وتقنية كشف المشاة، مع إمكانية مراقبة النقطة العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية كذلك تويوتا جي أر كورولا Toyota GR Corolla 2022 ومواصفاتها مميزات Toyota GR Corolla 2022 يبلغ طول سيارة تويوتا جي أر كورولا 2022 حوالي 4630 ملم، والعرض 1780 ملم، بينما الإرتفاع 1435 ملم، يبلغ طول قاعدة العجلات 2700 ملم، والوزن للسيارة من 1319 إلى 1387 كجم.

محرك هذه السيارة رباعي أسطوانات، وقوة المحرك تبلغ 257 حصان، بينما عزم الدوران لها 360 نيوتن/متر، تحتوي على 5 سرعات مانيوال.

السيارة تسير بنظام الجر الأمامي للعجلات وتسارعها من حالة السكون للوصول يبلغ 100 كم/الساعة في 12 ثانية، والتصميم الخارجي مميز حيث هناك شبك أمامي وخطوط عريضة، بالإضافة الى المصابيح الانسيابية، وفي منتصف هذه السيارة شعار علامة تويوتا. مميزات Toyota GR Corolla 2022 أسعار سيارة تويوتا جي أر كورولا 2022 ومعلومات مختلفة عنها تويوتا جي أر كورولا 2022 سعرها في السعودية 112.500 ريال سعودي، وتحتوي هذه السيارة على نظام صوتي به 9 سماعات ونظام JBL كما يمكنك شحن الأجهزة لاسلكياً بالإضافة إلى وسائل أمان حديثة وقياسية مميزة وبها تقنية التعرف على إشارات المرور.

متوسط استهلاك الوقود لهذه السيارة 6.8 لتر/100 كم السرعة القصوى لها 189 كم/الساعة وترتفع السيارة حوالي 164 ملم وسعة صندوق الخلفي تبلغ 470 لتر والجنوط المعدنية مقاسها 17 بوصة.

هناك العديد من التقنيات والتجهيزات المميزة في هذه السيارة حيث المقصورة الداخلية لها تم تصنيعها بمواد عالية الجودة، وخاماته مميزة والتجهيزات الداخلية لها وكماليات أنيقة فهي تحتوي على مصابيح ضبابية في الخلف وإضاءة نهارية وعجلة القيادة متعددة الأغراض وهي تحتوي على تكييف هواء اوتوماتيك وزجاج كهرباء وشاشة عرض للبيانات يبلغ مقاسها 4.2 بوصة، بالإضافة إلى وجود مرايات جانبية كهربائية. أسعار سيارة تويوتا جي أر كورولا 2022 ومعلومات مختلفة عنها في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا العديد من المعلومات المختلفة حول سيارة تويوتا جي أر كورولا Toyota GR Corolla 2022 كما ذكرنا مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها بالتفصيل وأبعادها واستهلاك والمقود وسعة المحرك وقوته مميزة لذلك يرغب فئة كبيرة من الأشخاص في شرائها وخاصة رجال الأعمال. الوسوم

تويوتا جي أر كورولا Toyota GR Corolla 2022 من السيارات التي تتميز بجودة صناعتها، وهي تعتبر الأكثر مبيعا بشكل عام وتم تقديم الكرولا عام 1966 لأول مرة، وبعد ذلك وصل الجيل الثاني عشر عام 2018 والشركة المنتجة لها باعت حوالي 45 مليون نسخة، نظرا لمميزات المحرك والتجهيزات الرائعة بها، وسوف نتناول فى هذا المقال مواصفات هذه السيارة وأسعارها ومميزاتها بالتفصيل. تويوتا جي أر كورولا Toyota GR Corolla 2022 ومواصفاتها سيارة تويوتا جي أر كورولا 2022 سعة المحرك لها يبلغ 1.6 لتر، تبلغ ويوجد بها ناقل الحركة اتوماتيك ويمكن اختيار الناقل اليدوي إذا كنت ترغب في ذلك، كما تحتوي على مصابيح ليد أمامية وشاشة عرض يبلغ قياسها 7 بوصة، والعجلات المستخدمة في صناعتها عجلات رياضية قياس 17 بوصة وتحتوي على ثمن ألوان خارجية وأربعة داخلية.

سيارة تويوتا جي آر الرياضية مصممة بتجهيزات مميزة والعجلات الخاصة بها رياضية وتتوفر باللون الأسود والفضى، والمقاعد مصنوعة من القماش ورياضية وكذلك وسائل السلامة ومعايير الأمان بها جيدة حيث تحتوي على وسائد هوائية لحماية السائق، ويوجد بها نظام الفرامل المانع للانزلاق بالإضافة إلى توزيع اليكتروني للفرامل EBD، وبها نظام ثبات إلكتروني ESP مميز.

يوجد بالسيارة نظام التحذير عند مغادرة المسار، وهناك كبح تلقائي في حالات الطوارئ بجانب وجود نظام تكييف لتثبيت السرعة، وتحتوي السيارة على تقنية التحذير في حالة الاصطدام الأمامي وكاميرا رؤية خلفية، وتقنية كشف المشاة، مع إمكانية مراقبة النقطة العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية كذلك تويوتا جي أر كورولا Toyota GR Corolla 2022 ومواصفاتها مميزات Toyota GR Corolla 2022 يبلغ طول سيارة تويوتا جي أر كورولا 2022 حوالي 4630 ملم، والعرض 1780 ملم، بينما الإرتفاع 1435 ملم، يبلغ طول قاعدة العجلات 2700 ملم، والوزن للسيارة من 1319 إلى 1387 كجم.

محرك هذه السيارة رباعي أسطوانات، وقوة المحرك تبلغ 257 حصان، بينما عزم الدوران لها 360 نيوتن/متر، تحتوي على 5 سرعات مانيوال.

السيارة تسير بنظام الجر الأمامي للعجلات وتسارعها من حالة السكون للوصول يبلغ 100 كم/الساعة في 12 ثانية، والتصميم الخارجي مميز حيث هناك شبك أمامي وخطوط عريضة، بالإضافة الى المصابيح الانسيابية، وفي منتصف هذه السيارة شعار علامة تويوتا. مميزات Toyota GR Corolla 2022 أسعار سيارة تويوتا جي أر كورولا 2022 ومعلومات مختلفة عنها تويوتا جي أر كورولا 2022 سعرها في السعودية 112.500 ريال سعودي، وتحتوي هذه السيارة على نظام صوتي به 9 سماعات ونظام JBL كما يمكنك شحن الأجهزة لاسلكياً بالإضافة إلى وسائل أمان حديثة وقياسية مميزة وبها تقنية التعرف على إشارات المرور.

متوسط استهلاك الوقود لهذه السيارة 6.8 لتر/100 كم السرعة القصوى لها 189 كم/الساعة وترتفع السيارة حوالي 164 ملم وسعة صندوق الخلفي تبلغ 470 لتر والجنوط المعدنية مقاسها 17 بوصة.

هناك العديد من التقنيات والتجهيزات المميزة في هذه السيارة حيث المقصورة الداخلية لها تم تصنيعها بمواد عالية الجودة، وخاماته مميزة والتجهيزات الداخلية لها وكماليات أنيقة فهي تحتوي على مصابيح ضبابية في الخلف وإضاءة نهارية وعجلة القيادة متعددة الأغراض وهي تحتوي على تكييف هواء اوتوماتيك وزجاج كهرباء وشاشة عرض للبيانات يبلغ مقاسها 4.2 بوصة، بالإضافة إلى وجود مرايات جانبية كهربائية. أسعار سيارة تويوتا جي أر كورولا 2022 ومعلومات مختلفة عنها في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا العديد من المعلومات المختلفة حول سيارة تويوتا جي أر كورولا Toyota GR Corolla 2022 كما ذكرنا مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها بالتفصيل وأبعادها واستهلاك والمقود وسعة المحرك وقوته مميزة لذلك يرغب فئة كبيرة من الأشخاص في شرائها وخاصة رجال الأعمال.

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