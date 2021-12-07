الشروط الواجب توافرها في شغل وظائف وزارة المالية

منظومة جدارة تعد من أحد وأهم المنظمات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية، ولذلك في الفترة الأخيرة تقوم منظومة جدارة استقبال طلبات لجميع المواطنين السعوديين الراغبين في شغل وظائف وزارة المالية بالمملكة، ولذلك أكدت الوزارة عن عدد من الشواغر الوظيفية داخل مقر وزارة المالية بمدينة الرياض بالمملكة، بناءاً على ذلك نقوم من خلال موقع ثقفني بعرض كافة التفاصيل الهامة لوظائف وزارة المالية بالمملكة، حيث أن نقوم بعرض مواعيد التقديم في الوظائف المعلن عنها، ولذلك سوف يتم الإيضاح عن آلية التقديم في الوظائف أيضاََ، وفي النهاية سوف يتم عرض كافة الشروط الأساسية لوظائف وزارة المالية بالمملكة.

تفاصيل وظائف الوزارة :

وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية أعلنت مؤخراً للخريجات الحاصلات على الدرجات العلمية، والتخصصات المناسبة، لجميع الوظائف المعلن عنها من خلال الوزارة، وقد يكون عدد والوظائف تصل إلى حوالي 71 وظيفة، المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وهذا من خلال التعاقد بناءاً على ما تمر توضيحة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

مواعيد التقديم في الوظائف :

أوضحت وزارة المالية بالمملكة على أن سوف يان بدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر الجاري 2021م الموافق بالتاريخ الهجري 8 جمادى الأولى 1443هـ الساعة واحدة صباحاً، ولذلك سوف يستمر حتى يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر الجاري 2021م والتاريخ الهجري 12 جمادى الأولى 1443هـ حتى الساعة واحدة صباحاََ، وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمنظومة التوظيف جدارة.

آلية التقديم في الوظائف :

أعلنت وزارة المالية بالمملكة على الرغبات فيها التقديم عليها عن طريق منظومة التوظيف الإلكتروني الخاص بمنظومة جدارة، ولذلك يمكن على جميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المعلنة عنها تحديد الرغبة في الطلب الخاص بهم من خلال الوظائف المعلن عنها، وتحديد الطلب وحفظه.

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية. يجب على المتقدم حصوله على درجة البكالوريوس أو الماجستير. يجب اجتياز اختبار القدرة المعرفية للخدمة المدنية في الوظائف المعلن عنها سوأ كان المرتبة السادسة أو الثامنة. يجب تقديم قرار معادلة من خلال وزارة التعليم للحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة. كافة الوظائف المعلن عنها تتطلب مقابلة شخصية، ولذلك سوف يتم دعوة أكثر من مقدمة على كل وظيفة من المقدمات الأعلى سوف يتم عملية مطابقة بيانات المرشحات عبر إجراء المقابلات الشخصية.

شروط شغل وظائف وزارة المالية :