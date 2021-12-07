طريقة التسجيل في منصة بوابة معارف التعليمية

تعتبر بوابة معارف التعليمية هي بوابة إلكترونية للمدارس الخاصة في المملكة العربية السعودية، كما أنّها واحدة من أقدم المؤسسات التعليمية الخاصة في المملكة، والتي تشتهر بسمعتها الطيبة في إرضاء العملاء من حيث التربية والتعليم، حيث يبحث العديد من الآباء في موقع بوابة معارف التعليمية لمتابعة أطفالهم قدر الإمكان وإبقائهم تحت أعينهم، لذلك تعتبر بوابة معارف التعليمية من أهم المواقع التعليمية في المملكة.

منصة بوابة معارف التعليمية

تعد بوابة معارف التعليمية هي منصة للطلاب وأولياء الأمور مصممة لمراقبة غياب الطلاب وحضورهم بشكل يومي، والاطلاع على درجاتهم، وقياس مستوى النجاح الدراسي، ومراقبة الأنشطة اليومية، ومراجعة المواد التعليمية، ومراقبة الواجبات المنزلية ، والتواصل مع المعلمين والمشرفين التربويين والاستفادة من المصادر التعليمية مثل بنك الاسئلة وموسوعة بريتنيكا.

خطوات التسجيل في بوابة معارف التعليمية

يستطيع أولياء الأمور التسجيل إلى بوابة معارف التعليمية عبر الموقع الرسمي لمنصة معارف التعليمية، ويمكن لأولياء الأمور الوصول إلى البوابة ومتابعه أبنائهم يوميًا ومعرفة تفاصيل رحلتهم التعليمية، كما تتيح المنصة التواصل مع الفريق الخاص بها عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وكذلك يمكن التواصل مع المنصة عبر أرقام الهواتف المحمولة التالية: 0112779700 أو 920009917.

كما تتيح منصة معارف التعليمية أيضًا الاتصال بها عن طريق الفاكس على رقم 00966 1450466 1، ونتج عن ذلك بلوغ عدد الزيارات للمنصة أكثر من 86 ألف زيارة خلال 24 ساعة، وتشمل المنصة أكثر من مليون بث صوتي مباشر وجلسات ودردشات تفاعلية.

منصة معارف تطبيقات الجوال

قامت منصة معارف بتطوير تطبيق MLG على الجوال لبوابة المعرفة التعليمية، وذلك بهدف تسهل على المشتركين متابعة موضوعات البوابة من خلال الضغط مرة واحدة على الزر عن طريق تسجيل الدخول إلى تطبيق MLG في أي وقت وفي أي مكان، كما تتيح منصة معارف للطلاب والمعلمين والموظفين فرصة المشاركة في العملية التعليمية من أماكنهم وتوفر لهم المزيد من الخدمات التعليمية والأكاديمية والإدارية من خلال استخدام تطبيق MLG.

يقوم المشتركون فقط بالضغط على زر تسجيل الدخول إلى المنصة بعد كتابة جميع البيانات الشخصية اللازمة لحساباتهم على بوابة تدريب معارف لمنح تطبيق الهاتف المحمول اسم مستخدم وكلمة مرور، ثم البدء في الاستخدام والاستفادة من جميع الخدمات المتوفرة من خلال استخدام تطبيق MLG.