الولايات المتحدة تسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًأ لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن حصيلة الإصابات الإجمالية بـ كورونا فى البلاد بلغت 49 مليونا و2475 حالة، فيما بلغ إجمالى ‏الوفيات 785 ألفًا و655‏.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.