الولايات المتحدة تسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًأ لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن حصيلة الإصابات الإجمالية بـ كورونا فى البلاد بلغت 49 مليونا و2475 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 785 ألفًا و655.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.
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