ويتضمن جدول الأعمال عددا من مشروعات القوانين والقرارت الهامة وعلى رأسها تعديلات قانون البطاقة التموينية بما يسمح بتمويلها للإسراع بدعم الفئات الأولى بالرعاية فى لبنان.
كما يناقش المجلس غدا بعض اقتراحات القوانين التى وافقت عليها اللجان النوعية من قبل.
وتبدأ الجلسة فى الحادية عشر صباح غد الثلاثاء بالبنود المؤجلة من الجلسة الماضية التى عقدت أواخر شهر أكتوبر الماضى وتم رفعها لعدم اكتمال النصاب القانونى بعد انسحاب نواب التيار الوطنى الحر إثر خلافات حول قانون الانتخابات الذى تم إقراره فى الجلسة.
ولن يناقش المجلس قانون الكابيتال كونترول وذلك بعد أن رفضته اللجان النوعية اليوم لعدم وجود نصوص تحمى حقوق المودعين بالبنوك التى امتنعت عن دفع الأموال للمودعين منذ بداية الأزمات بلبنان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس النواب اللبنانى يعقد جلسة عامة غدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.