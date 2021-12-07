مجلس النواب اللبنانى يعقد جلسة عامة غدًا

جدة - نرمين السيد - يعقد مجلس النواب اللبنانى جلسة عامة غدا الثلاثاء، بدعوة من رئيس المجلس نبيه برى بمقر المجلس فى قصر الأونيسكو وذلك لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.





ويتضمن جدول الأعمال عددا من مشروعات القوانين والقرارت الهامة وعلى رأسها تعديلات قانون البطاقة التموينية بما يسمح بتمويلها للإسراع بدعم الفئات الأولى بالرعاية فى لبنان.

كما يناقش المجلس غدا بعض اقتراحات القوانين التى وافقت عليها اللجان النوعية من قبل.

وتبدأ الجلسة فى الحادية عشر صباح غد الثلاثاء بالبنود المؤجلة من الجلسة الماضية التى عقدت أواخر شهر أكتوبر الماضى وتم رفعها لعدم اكتمال النصاب القانونى بعد انسحاب نواب التيار الوطنى الحر إثر خلافات حول قانون الانتخابات الذى تم إقراره فى الجلسة.

ولن يناقش المجلس قانون الكابيتال كونترول وذلك بعد أن رفضته اللجان النوعية اليوم لعدم وجود نصوص تحمى حقوق المودعين بالبنوك التى امتنعت عن دفع الأموال للمودعين منذ بداية الأزمات بلبنان.