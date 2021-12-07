جنوب إفريقيا.. تراجع إصابات كورونا اليومية إلى النصف

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قال التقرير إن المعهد رصد 6381 إصابة بـ كورونا نزولًا من 11125 في اليوم السابق، و16366 قبل يومين.
وأضاف التقرير أن مقاطعة جوتنج ما زالت تشهد أكبر زيادة فى عدد الإصابات بواقع 4488 حالة مقارنة بـ7929 فى اليوم السابق، مشيرًا إلى أن غالبية الإصابات بسبب متحور أوميكرون الجديد.
وذكر التقرير أن 175 شخصًا دخلوا المستشفيات بعد تشخيص إصابتهم بـ كورونا، مقارنة بـ 135 في اليوم السابق، ليبلغ إجمالى الذين دخلوا المستشفيات جراء إصابتهم بالفيروس 3517 شخصًا.
وقال عضو مجلس البحوث الطبية في جنوب إفريقيا، فريد عبد الله، إن سلالة "أوميكرون" أسهل في الانتقال من المتغيرات السابقة.
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