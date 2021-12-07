“الفُرصَة” موعد مباراة السعودية والمغرب اليوم في كأس العرب 2021 و القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد السعودية

في هذا المقال نستعرض معكم موعد مباراة السعودية والمغرب اليوم في كأس العرب والقنوات الناقلة. حيث يلتقي منتخب السعودية ضد المغرب مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7-12-2021. وذلك على ملعب ستاد الثمامة القطري. في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021. وفي السياق ذاته نشير إلى أن منتخب السعودية تلقى الهزيمة في الجولة الإفتتاحية من البطولة العربية أمام منتخب الأردن خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب ستاد المدينة التعليمية يوم الجمعة الماضية. وفيما يلي نتعرف على كافة تفاصيل موعد مباراة السعودية والمغرب اليوم والقنوات الناقلة.

تأتي مباراة السعودية والمغرب اليوم في الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب 2021. وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب السعودي الأخضر لم يحقق أي فوز حتى الآن في منافسات البطولة العربية. حيث يأتي الأخضر في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب وذلك برصيد نقطة واحدة حصدها بعدما تعادل أمام منتخب فلسطين إيجابيًا بنتيجة 1-1.

أمام منتخب المغرب فقد حقق فوزًا ساحقًا في منافسات الجولة الأولى والثانية ببطولة كأس العرب 2021. حيث فاز على منتخب فلسطين برباعية نظيفة. وحقق فوزًا قويًا بنفس النتيجة على منتخب الأردن. ليحرز حتى الآن ثمانية أهداف في البطولة العربية خلال مباراتين.

يحين موعد مباراة السعودية والمغرب في الجولة الثالثة من دور المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 2021. مساء اليوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر ديسمبر 2021. والتي تقام على ملعب ستاد الثمامة خلال التوقيتات التالية. إضافة إلى ذلك يمكنك أيضًا التعرف على موعد مباراة الاردن وفلسطين اليوم في الجولة الثالثة والقنوات المفتوحة الناقلة.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة السعودية والمغرب اليوم السعودية في تمام الساعة 6:00 مساءً مصر في تمام الساعة 5:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 7:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 6:00 مساءً المغرب في تمام الساعة 4:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والمغرب اليوم في الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب 2021. نتعرف عليها في السطور التالية. حيث من المقرر أن إذاعة اللقاء من خلال قناة beIN Sports HD 2 وقناة beIN Sports HD 1. وأيضًا قناة الكأس القطرية المفتوحة عبر الترددات التالية.

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4

القمر الصناعي سهيل سات التردد 11585 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي الجودة SD معامل تصحيح الخطأ 2/3

القمر الصناعي نايل سات التردد 11919 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

اسم القناة قناة الكأس القطرية القمر الصناعي عرب سات التردد 12245 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة SD

وفي ختام موضوعنا نكون قد رصدنا لكم بشكل تفصيلي موعد مباراة السعودية والمغرب اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة من خلال قنوات بين سبورتس وتردداتها التي تعمل مجانًا أثناء عرض مباريات كأس العرب 2021. من خلال تناول ترددات القنوات التي تعمل على القمر الصناعي نايل سات وعربسات دون تشفير.