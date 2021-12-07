شركة كندية تعلن التخطيط لـ إنتاج علاج ضد كورونا.. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - واستثمرت شركة الأدوية 19 مليون دولار لتوسيع نطاق إنتاج عقارها المضاد للفيروس والمسمى "مولنوبيرافير"، فى منشأة "ثيرمو فيشر العلمية" فى مدينة ويتبى بمقاطعة أونتاريو. ويعد العلاج المحتمل أحد العلاجات الأولى لـ مرضى كورونا غير المقيمين فى المستشفى، وينتظر حاليا، موافقة وزارة الصحة الكندية. ويعمل الدواء عن طريق منع الإنزيم الضرورى لتكاثر الفيروس، حيث أظهرت التجربة السريرية لشركة "ميرك" انخفاضا بنسبة 50% فى حالات الدخول للمستشفى أو الوفاة عند تناول الدواء. جدير بالذكر، أن وزيرة المشتريات الكندية، فيلومينا تاسى، أعلنت الأسبوع الماضى، أن حكومتها وقَّعت صفقة لشراء 500 ألف دورة من الأدوية المضادة للفيروسات التى تؤخذ عن طريق الفم، مع خيار شراء 500 ألف أخرى إذا وافقت عليها وزارة الصحة الكندية.

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