moe-register.emis.gov.eg تسجيل استمارة الإعدادية للصف الثالث الإعدادي والتي يبدا الطلاب في تسجيلها لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 – 2022، حيث أعلن مركز معلومات وزارة التربية والتعليم المصرية تحديث بيانات الموقع لاستقبال تسجيلات الطلاب والتي تأتي قبيل التسجيل الورقي في المدارس المصرية، ويكون على الطلاب اتباع الشروط المطلوبة للتسجيل وإعداد البيانات جيدا كما يتعرف على المصروفات التي يجب عليه سدادها قبل القبول ووسائل الدفع المعتمدة لها.

بالإيميل الموحد moe-register.emis.gov.eg تسجيل استمارة الإعدادية 2021 والمصروفات

وتعلن وزارة التربية والتعليم المصرية عبر بوابتها الحكومية الشروع في التسجيل الإلكتروني لطلاب الشهادة الإعدادية لدخول امتحانات التيرم الأول هذا العام، حيث يتقرر أن تكون امتحانات الطلاب حضوريا بشكل كامل لجميع المراحل في محافظات الجمهورية، وقد أتاحت الوزارة التسجيل الإلكتروني للطلاب عبر البوابة التعليمية الموحدة لهم، والذي يضمن التسجيل الأكثر دقة لتوثيق معلومات وبيانات الطالب على ان يتم التسجيل الورقي في المدارس في وقت لاحق، وتتبع وزارة التربية والتعليم الطرق الأحدث في التسجيل بعد الطرق القديمة، حيث يتم مراجعة بيانات الطالب بطريقة أفضل وحفظها في قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم بشكل أكثر دقة.

التسجيل الإلكتروني لبيانات الطلاب

حرصت وزارة التربية والتعليم على اتباع التسجيل الرقمي في بيانات المنتسبين للنظام التعليمي المصري، الطلاب والمعلمين والعاملين بالقطاع التعليمي، وذلك لحصر الإعداد ونسب الطلاب في المدارس وكذلك تحضير الآليات المطلوبة للتعامل معهم والتمكن التام من التعامل بدقة مع الأعداد الكبيرة من الطلاب في هذه المرحلة التعليمية الدقيقة والتي تتطل بالتدقيق الإلكتروني في بياناتهم في السنة التعليمية الفارقة والتي يتم التوجه بعدها للتعليم الثانوي، وجاء التسجيل الإلكتروني من افضل ما يتم لبيان الدقة والسرعة وسرية بيانات الطالب وتجنب التلاعب في البيانات وعدم اختلاط النتائج.

يتم الدخول على رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي عبر البوابة التعليمية الموحدة (يكون معطل بشكل جزئي بسبب كثرة البحث). نجد اختيارين “تسجيل الدخول” و”إنشاء بريد ألتروني موحد”. يتم اختيار “إنشاء حساب إلكتروني موحد”. يتم اختيار حساب الطالب. تفتح صفحة جديدة. يتم إدخال الرقم القومي وكود الطالب الذي تم تقديم البحث به سابقا، يمكن معرفته من استخدامه بالعام السابق أو من خلال إيصال سداد رسوم الامتحان.. يقوم الطالب بالتسجيل. من الهام اختيار “أنا لست روبوت”، ويتم اتباع الخطوات للتأكد من أن المستخدم بشري وليس روبوت. يتم التسجيل باللغة الإنجليزية بقية البيانات. يتم التحقق من البيانات. تظهر نتيجة “تم التحقق من البيانات بنجاح” ويتم إظهار البيانات. يكن ضمن البيانات رقم الإيميل الخاص بك. يتم الحفظ واستخدام البريد الإلكتروني بعد ذلك. يقوم الطالب بتسجيل بيانات الموبايل الحالي لتتعرف على الباسوورد الخاص بالإيميل. تكون لمة المرور تبدأ بحرف “S” بالكابيتال وبقية الحروف باللغة الإنجليزية، اسم المستخدم والرقم السري. يتم الدخول على الصفحة الرئيسية بالإيميل الخاص بك. يقوم باختيار تسجيل الاستمارة بالبيانات التي حصلت عليها سابقا. يتم قراءة التعليميات قبل التسجيل. يقوم الطالب باتباع الخطوات والتسجيل وطباعة التسجيل. يجب على الطالب تحميل صورة شخصية ويتم رفعها على الموقع. يقوم بكتابة المحافظة والمركز بالتفصيل ورقم الهاتف وكافة البيانات المطلوبة.

كيفية إنشاء أيميل موحد وخطوات التسجيل

يكون على الطالب الالتزام بموعد تحرير الاستمارات الورقية بالمدارس. يتم مراجعة الاستمارة على الورقة المطبوعة من البيانات التي قام بتسجيلها مسبقا على الموقع الإلكتروني بالإيميل الخاص به. يقوم بكتابة بيانات إيصال الرسوم لدخول امتحانات نصف العام، بالرقم والتاريخ. يتم تحضير أربعة صور شخصية بخلفية بيضاء مكتوب على كل واحدة منهم اسم الطالب. يقوم المعلم بإلصاق الثلاثة صور ويتم وضع ختم على الصورة الرابعة. يتم شراء طابع تنمية المشروعات التعليمية بقيمة 10 جنيهات من مكتب البريد. يقوم بأرفاق صورة الاستمارة الإلكترونية المطبوعة بالاستمارة الورقية عند التقديم.

استكمال البيانات والاستمارات الورقيةقيمة مصروفات الاستمارة وكيفية سدادها

تكون قيمة المصروفات الخاصة باستمارة التسجيل 150 جنيه ويتم سداد هذه المصروفات من مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، يمكن للطالب سدادها عند شراء طابع تنمية المشروعات التعليمية، كما يمكن الدفع عبر “فوري”.