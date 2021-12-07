شروط تجديد الإقامة لنظام الجديد في السعودية و رسوم التجديد 1443

شروط تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية هذا ما يسأل عنه عدد كبير جداً من المغتربين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لمعرفة الشروط وقيمة الرسوم المقدرة لتجديد الإقامة، وفي ظل التطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية والأوضاع التي تمر بها البلاد تسعى الحكومة السعودية على تقديم أنظمة وقواعد وشروط جديدة للسماح بتجديد الإقامة، وفي ظل التجديدات التي تحدث في نظام الإقامة تم إلغاء نظام الكفيل الذي كان يعاني منه البعض و وضع طرق أخرى لإقامة ولهذا يبحث الجميع عن أهم الشروط الجديدة التي تم وضعها في نظام الإقامة الجديد.

هناك بعض الشروط التي وضعتها الحكومة السعودية لسماح بتجديد الإقامة للمغتربين والمقيمين في السعودية، لابد من توافر تلك الشروط في المتقدم على تجديد الإقامة، الشروط هي:

ألا يقل عمر المتقدم على تجديد الإقامة عن 21 عام.

أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية أثناء تجديد الإقامة.

يشترط في المتقدم في تجديد الإقامة خلوه من الأمراض المعدية.

لابد من وجود شهادة طبية موثقة تثبت حاله الصحية السليمة وخلوة من الأمراض المعدية.

أن يكون جواز سفر المتقدم ساري.

لابد من عدم تعرض المتقدم إلى سوابق جنائية تخل بالشرف والأمانة.

يشترط دفع كافة المخالفات المرورية إن وجد.

لابد أن يكون المتقدم يعمل في جهة عمل معترف بها حكوميًا.

يشترط سداد كافة الرسوم المحددة من اللائحة التنفيذية لتجديد الإقامة.

هناك بعض الأوراق والمستندات التي يشترط تجهيزها لتقديم في تجديد الإقامة وهي:

إحضار جواز السفر ولابد أن يكون ساري.

شهادة طبية معتمدة تثبت سلامة المتقدم من الأمراض.

سجل جنائي من الجهات الحكومية يثبت عدم تعرض التقدم إلى سوابق.

لكي تستطيع تجديد الإقامة لابد من سداد الرسوم و تختلف من شخص إلى آخر، وهي: