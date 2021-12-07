طيران العدو الإسرائيلى يقصف ميناء اللاذقية فى سوريا

جدة - نرمين السيد - وأضاف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سونا"، أنه فى حوالى الساعة 1.23 من فجر اليوم الثلاثاء، نفذ العدو الإسرائيلى عدوانا جويا جديدا بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية مستهدفا ساحة الحاويات فى ميناء اللاذقية التجارى.
وتابع المصدر: "أدى العدوان إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية فى المكان المذكور وعدم وقوع خسائر بشرية".
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