كأس العرب.."الأبيض" الإماراتي و"نسور قرطاج" إلى دور الثمانية

تأهل المنتخب الإماراتي، ليل الاثنين الثلاثاء، إلى الدور الربع النهائي في بطولة كأس العرب المقامة في قطر، كما تأهل إلى الدور نفسه كل من تونس وعُمان.

ورغم أن "الأبيض الإماراتي" خسر مباراته أمام تونس صفر- 1، إلا أنه تمكن من التأهل جنبا إلى جنب مع "نسور قرطاج" ضمن الجولة الثالثة والأخيرة في منافسات المجموعة الثانية.

وفازت تونس بهدف سجله سيف الدين الجزيري في الدقيقة العاشرة، ما ضمن لـ"سنور قرطاج" صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الإمارات الثانية، مقابل 3 نقاط لسوريا الثالثة ومثلها لموريتانيا التي حصدت أولى النقاط في تاريخ مشاركاتها في البطولة، وفق "فرانس برس".

وفي ربع النهائي، تلعب تونس مع عُمان، والإمارات مع قطر التي تصدرت مجموعتها بالعلامة الكاملة بعد الفوز على العراق 3-صفر.

وكان "نسور قرطاج" يحتاجون إلى الفوز لضمان تأهلهم دون الدخول في حسابات أخرى، بينما احتاج "الأبيض" إلى الفوز أو التعادل وعدم فوز سوريا.

من جهته، أسقط المنتخب الموريتاني نظيره السوري 2-1، وودع معه البطولة من الدور الأول.

وسجل هدفي موريتانيا محمد سويد (50) حمية الطنجي (90+5)، فيما سجل لسوريا محمود البحر (52).

وهذا هو الفوز الأول لموريتانيا في البطولة بعد خسارتين أمام تونس والإمارات، في الوقت الذي مني فيها منتخب سوريا بالهزيمة الثانية مقابل انتصار وحيد.

وفي المجموعة الأولى، حقق منتخب عُمان فوزاً كبيراً وقاسياً على البحرين بثلاثة أهداف دون رد على ليحسم بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بهذه الثلاثية التاريخية التي تناوب على تسجيلها كل من منذر العلوي (41) وأرشد العلوي (50) وخالد الهاجري (59).

وبالتالي انتز ع المنتخب العماني المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلف المنتخب القطري، فيما حل العراق بالمركز الثالث بنقطتين، وأخيراً البحرين بنقطة واحدة.

وفي المقابل، ودع المنتخب العراقي المنافسات بطريقة مخيبة بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام المضيف.

وسجل أهداف قطر كل من المعز علي (81)، أكرم عفيف (84)، وحسن الهيدوس (3+90).