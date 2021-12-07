التحالف العربى: تدمير مواقع ومخازن لـ الصواريخ الباليستية فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وقال التحالف العربى، فى بيان له، إن الأهداف شملت مخازن وورش لتجميع الصواريخ الباليستية والمسيرات، فضلا عن تدمير كهوف جبلية ومخازن سرية للصواريخ على أطراف صنعاء.

وكشف التحالف العربى عن تنفيذ عملية جوية قصف من خلالها أهدافا عسكرية مشروعة فى صنعاء اليمنية، متابعا: "العملية كانت استجابة للتهديد والسلوك العدائى لمحاولات استهداف المدنيين، ونطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة".

وأضاف التحالف العربى: "بدأنا إجراءات قانونية فعلية لإسقاط الحصانة تتوافق مع القانون الدولى الإنسانى، وعلى الحوثيين إعادة المنشآت المدنية لحالتها الطبيعية".