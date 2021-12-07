12 ألف شخص قدموا طلبات لـ"ناسا".. وهؤلاء فقط نجحوا

اختارت وكالة الفضاء الأميركية ناسا 10 رواد فضاء جدد، الاثنين، نصفهم من الطيارين العسكريين، حيث تتطلع إلى القمر والمريخ.

وقدمت وكالة الفضاء 6 رجال و4 نساء خلال حفل أقيم في هيوستن، موطن وحدة التحكم في المهمة وفيلق رواد الفضاء.

أكثر من 12 ألف شخص تقدموا بطلبات للحصول على المواقع المرغوبة، والعشرة الذين تم اختيارهم هم في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، ويواجهون عامين من التدريب قبل أن يصبحوا مؤهلين لرحلات الفضاء.

إلى جانب الطيارين القتاليين والاختباريين، من بين رواد الفضاء المرشحين عالم فيزياء طبية وأخصائي حفر وخبير روبوتات بحرية ووكالة ناسا التي تحولت إلى وجراح رحلات سابق في شركة سبيس إكس، ومهندس حيوي كان بطلا في رياضة ركوب الدرجات الهوائية، كما سيتدرب معهم رائدا فضاء من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتطوع أحد الطيارين، الرائد في سلاح الجو ماركوس بيريوس، وهو من بورتوريكو خلال جلسة أسئلة وأجوبة لقيادة خليفة طائرة هليكوبتر صغيرة بالحجم الطبيعي تابعة لناسا في المريخ.

وقال، مستقطبًا ضحكات الجمهور وتصفيقهم: "أعرف دينيس، طيار الهليكوبتر الآخر هنا، وأود أن آخذه في جولة من أجل العلم".

ويدير الملازم البحري دنيس بورنهام، وهو من ألاسكا، مشاريع الحفر في جميع أنحاء أميركا الشمالية.

وقبلت وكالة ناسا 360 شخصًا في فيلق رواد الفضاء التابعين لها منذ "ميركوري سيفن" الأصلية في عام 1959. كانت أخر عملية لاختيار رواد فضاء في عام 2017.

ومع إرسال سبيس إكس رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية وشركات خاصة أخرى تطلق سياحًا في رحلات قصيرة، وبرنامج أرتميس التابع لناسا للهبوط على سطح القمر في الأفق، قال رائد الفضاء في ناسا ريد وايزمان: "نحن في العصر الذهبي حاليًا لرحلات الفضاء البشرية".

وتخطط ناسا لإعادة رواد الفضاء إلى القمر في موعد لا يتجاوز عام 2025.