كورونا يواصل ضرب البرازيل.. 4385 إصابة جديدة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، أفادت "الصحة البرازيلية"، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، بأن إجمالى الإصابات بـ كورونا فى البلاد تخطى 22 مليونا و147 ألفًا و476 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 615 ألفًا و744 حالة منذ بدء الجائحة.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثانية على مستوى العالم فى أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا بعد الولايات المتحدة، والثالثة بعد أمريكا والهند تسجيلا للإصابات.

وأفادت تقارير صحفية، بأن العدد الفعلى لحصيلة الإصابات الإجمالية واليومية بـ كورونا، قد يختلف بشكل ملموس عما يرد فى الإحصاءات اليومية، مرجعة السبب إلى أن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.