ارتفاع إصابات «أوميكرون» فى إسبانيا لـ 12 حالة

جدة - نرمين السيد - وقال التلفزيون الإسبانى الرسمى نقلا عن السلطات الصحية فى جزيرة مايوركا إن الأربع إصابات التى تم تشخيصها، أولها لرجل جاء حديثا من جنوب إفريقيا، فيما رصدت الحالات الثلاث الأخرى لدى عائلة واحدة، موضحًا أن الأب عاد مؤخرًا من مدينة إسبانية أخرى وانتقلت العدوى منه إلى اثنين من أفراد العائلة.
جدير بالذكر، أن إسبانيا التى تشهد حاليا، الموجة السادسة من جائحة كورونا، حيث سجلت حتى الآن، 5 ملايين و202 ألف و958 إصابة بـ كورونا، فضلا عن 88 ألفًا و159 وفاة بسبب الوباء منذ بدء انتشار الجائحة فى البلاد.
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