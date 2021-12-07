كوريا الجنوبية.. 4954 جديدة بـ كورونا و64 وفاة

جدة - نرمين السيد - وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن حصيلة الإصابات الإجمالية فى البلاد ارتفعت إلى 482 ألفا و310 حالات، فيما بلغ إجمالى الوفيات 3957 حالة.

وكان قد أعلن رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، تأجيل موعد الانتقال إلى المرحلة الثانية من العودة إلى الحياة الطبيعية وسط تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد وتسجيل حصائل قياسية يومية، موضحا أنه سيتم العمل على تسريع إدارة الجرعات المعززة من اللقاحات.