راموس وسان جرمان.. ظهور وحيد وغياب يثير الجدل

يتواصل غياب قلب الدفاع الإسباني سيرخيو راموس عن فريقه الجديد باريس سان جرمان الفرنسي، وبالتالي لن يكون بصحبة زملائه الثلاثاء في المباراة الهامشية ضد كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا بحسب ما أعلن نادي العاصمة.

وجاء في البيان الطبي الاثنين أن قائد ريال مدريد السابق "يواصل عملية إعادة الاندماج التدريجي مع المجموعة للأيام الثلاثة المقبلة"، في خطوة كان "مخططاً لها" بحسب ما أفاد مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وكشف بوكيتينو أن مشاركة راموس في عملية الإحماء، الاثنين، مع زملائه كان مخططاً لها "ثم واصل تمارينه الفردية في صالة الألعاب الرياضية. كان مخططاً لذلك".

وخاض الإسباني (35 عاما)، والذي أصيب مرات عدة هذا العام بما في ذلك ربلة الساق، أول مباراة له بقميص نادي العاصمة الفرنسية في 28 نوفمبر ضد سانت إتيان (3-1) في الدوري الفرنسي، لكنه غاب عن اللقاءين التاليين ضد نيس (صفر-صفر) الأربعاء ثم لنس (1-1) السبت بسبب "إجهاد عضلي" بحسب النادي.

وكان لاعب ريال مديد السابق متواجداً صباح الاثنين في الحصة التدريبية المفتوحة أمام وسائل الإعلام، ما أعطى الانطباع بأنه قد يشارك في لقاء الثلاثاء ضد بروج، لكن النادي ومدربه حسما هذه المسألة.

وقد يكون راموس جاهزاً لظهوره الثاني فقط مع الفريق الذي انضم اليه الصيف المنصرم بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، وذلك حين يلتقي رجال بوكيتينو الأحد مع موناكو في الدوري المحلي.

ويفتقد سان جرمان في مباراة الثلاثاء الهامشية نتيجة حسمه تأهله إلى ثمن نهائي بصحبة مانشستر سيتي الإنجليزي الضامن للصدارة بعد فوزه على نادي العاصمة الفرنسية 2-1 في الجولة الماضية قبل الأخيرة، نجمه البرازيلي نيمار الذي سيبتعد عن الملاعب حتى منتصف الشهر المقبل، والألماني يوليان دراكسلر للإصابة أيضاً.